2019-05-20T08:38:36+03:00
Происшествия

В Краснодаре легковушка столкнулась с каретой «скорой помощи»

Авария произошла вечером 19 мая
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/tipich_krdФото: instagram.com/tipich_krd
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В центре Краснодара на пересечении улиц Мира и Красной около 18:30 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель иномарки марки Datsun не выдержал дистанцию допустил заднее столкновение с каретой «скорой помощи», которая остановилась для того, чтобы пропустить пешехода, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В результате аварии никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, в Краснодаре в ДТП с грузовиком погиб таксист Яндекса. От удара у легковушки буквально оторвало крышу. Авария произошла рано утром в районе ТЦ Оz Молл. Около 06:40 водитель за рулем автомобиля Яндекс.такси не справился с управлением и влетел в стоячую фуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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