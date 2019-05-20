В Новороссийске установят скамейки с виртуальной библиотекой
В городе-курорте в июне планируют установить скамейки с виртуальной библиотекой в парках имени Ленина и Фрунзе, на Набережной, а также на парковых аллеях на улицах Советов и Новороссийской республики. Работы проведут в рамках программы «Умный город Новороссийск».
- Скамейка будут представлять из себя раскрытую книгу с каталогом виртуальных изданий, на их корешках есть QR-код. Читать книги можно, бесплатно скачав код и книгу на свой гаджет, - об этом рассказал мэр города Игорь Дяченко.
Первые скамейки появятся ко Дню Русского Языка, который отмечают 6 июня.
Напомним, в городе-герое на Сухумском шоссе завершили испытательные работы на новом путепроводе в районе ОАО «НСРЗ» и юго-восточного грузового района порта города. В ближайшее время там оборудуют съезды к судоремонтному заводу, КСК и НУТЭП. Сейчас движение на новой развязке открыто в тестовом режиме, только по двум полосам. В августе планируют пустить автомобили по четырем полосам.
ИСТОЧНИК KP.RU