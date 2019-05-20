СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-20T10:04:28+03:00

В Краснодарском крае начало недели будет дождливым Фото: Архив "КП"

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На Кубани 20 мая ожидается кратковременный дождь. В отдельный районах края возможен град, шквалистое усиление ветра 20 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью составит 13…18 градусов, днем 20…25 градусов, местами до + 27. На Черноморском побережье столбики термометров ночью покажут 15…20 градусов, днем до +25, - сообщили в пресс-службе краснодарского краевого гидрометцентра.

В Краснодаре в понедельник облачно, возможен кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит 25 градусов, ночью опуститься до +21.

21 и 22 мая в южной половине края ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильные осадки и град. Ветер восточных направлений 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11…16 градусов, днем до 27 градусов, 21 мая местами до +29.

На Черноморском побережье во вторник и среду местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов, днем до + 26.

По данным Яндекс.Погода, в Краснодаре 21 мая осадков не ожидается, днем столбики термометров покажут до +27, а ночью опустятся до 20 градусов. 22 мая утром и в обед возможны осадки, температура воздуха днем составит 21 градус, ночью – 17.

ИСТОЧНИК KP.RU