Минсельхоз Кубани заключит с муниципалитетами соглашения по развитию экспорта

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-20T10:27:10+03:00

Об этом в ходе краевого совещания сообщил министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека

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Между минсельхозом Краснодарского края и муниципалитетами будут заключены соглашения о показателях валового производства сельхозпродукции на перспективу до 2024 года. Об этом в ходе краевого совещания сообщил министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

- В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году экспорт сельхозпродукции края должен составить 3,8 миллиарда долларов. Также на новый уровень должен выйти агробизнес на селе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Наша задача – увеличить валовые объемы производства животноводческой и растениеводческой продукции, максимально загрузить перерабатывающие предприятия. В эту работу должен включиться каждый район, – отметил министр.

Как подчеркнул глава ведомства, все показатели – реальные для выполнения, так как они рассчитаны на основании имеющихся в районах ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU