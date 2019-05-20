В Сочи «Лада Приора» улетела в овраг

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-20T10:37:37+03:00

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В Сочи на дороге Большой Ахун 19 мая в 23:15 произошло дорожно-транспортное происшествие. На место аварии выехали спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Лада Приора» не справился с управлением. В результате машина вылетела с трассы в овраг.

- Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и эвакуировали пострадавшую 20-летнюю сочинку, которая находилась в машине. Ее транспортировали из оврага (глубина около 15 метров) на носилках, используя альпинистское снаряжение, к дороге. После девушку передали врачам скорой, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в центре Краснодара на пересечении улиц Мира и Красной около 18:30 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки марки Datsun не выдержал дистанцию, допустил заднее столкновение с каретой «скорой помощи», которая остановилась для того, чтобы пропустить пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU