СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-20T11:03:52+03:00

В Сочи после капремонта в санатории на подрядчика завели уголовное дело Фото: Архив "КП"

Работы в здании были выполнены в неполном объеме и не соответствовали заявленной сумме

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара провела проверку расходования бюджетных средств, которые были выделены на капитальный ремонт санатория в Сочи.

- Между государственным казенным учреждением и юрлицом был заключен государственный контракт на выполнение работ в учреждении. Стоимость ремонта по контракту составила более 3 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки прокуратура нашла существенные нарушения. Выяснилось, что был проведен неполный капремонт и это не соответствует заявленной сумме.

Ведомство направило материалы проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения которых в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сейчас ущерб возмещен.

ИСТОЧНИК KP.RU