2019-05-20T11:03:52+03:00
Происшествия

В Сочи после капремонта в санатории на подрядчика завели уголовное дело

Работы в здании были выполнены в неполном объеме и не соответствовали заявленной сумме
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи после капремонта в санатории на подрядчика завели уголовное делоВ Сочи после капремонта в санатории на подрядчика завели уголовное делоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара провела проверку расходования бюджетных средств, которые были выделены на капитальный ремонт санатория в Сочи.

- Между государственным казенным учреждением и юрлицом был заключен государственный контракт на выполнение работ в учреждении. Стоимость ремонта по контракту составила более 3 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки прокуратура нашла существенные нарушения. Выяснилось, что был проведен неполный капремонт и это не соответствует заявленной сумме.

Ведомство направило материалы проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения которых в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сейчас ущерб возмещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани бывший работник администрации сельского поселения оформил земельные участки на своих родственниц
Футболисты «Краснодара» проведут открытую тренировку
В Новопокровском районе мужчина убил ножом пенсионера
В Краснодаре определили победителя чемпионата по киберспорту на Кубок главы города
В Мостовском районе 36-летний мужчина грабил дачи
В Сочи «Лада Приора» улетела в овраг
Минсельхоз Кубани заключит с муниципалитетами соглашения по развитию экспорта
В Краснодарском крае начало недели будет дождливым
В Новороссийске установят скамейки с виртуальной библиотекой
ФК «Краснодар» победил «Арсенал» на выезде
В Краснодаре легковушка столкнулась с каретой «скорой помощи»
В Новороссийске открыли новую развязку
«Краснодар-2» в матче ФНЛ сыграл вничью с «Армавиром»
В Краснодаре прошли игры по киберспорту на Кубок главы города
На Кубани работнику фермы разрубило голову металлическим листом
Прославленный гандбольный тренер Евгений Трефилов вернулся на мостик после операции и победил