2019-05-20T11:18:22+03:00
Происшествия

В Мостовском районе 36-летний мужчина грабил дачи

Сейчас подозреваемый находится под стражей
Александра ПОДУШКО
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В Мостовском районе 36-летний мужчина грабил дачиВ Мостовском районе 36-летний мужчина грабил дачиФото: Архив "КП"
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- В дежурную часть Мостовского района обратилась жительница Краснодара. За время ее отсутствия из дачного дома, расположенного в станице Баговской, пропала строительная и бытовая техника. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Они выяснили, что злоумышленник проник в дом потерпевшей, взломав замок входной двери. Правоохранители опросили возможных очевидцев и установили личность предполагаемого злоумышленника. 36-летнего подозреваемого задержали по месту его проживания. У него дома нашли похищенную бытовую технику. Все это позже вернули законной владелице.

Выяснилось, что мужчина причастен к совершению еще одного факта аналогичной противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 140 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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