2019-05-20T11:41:04+03:00
Общество

В Краснодаре определили победителя чемпионата по киберспорту на Кубок главы города

Рубен Акопян получил премию в размере 125 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице определили победителя чемпионата по киберспорту на Кубок главы города. Призовые места разделили три сильнейших киберспортсмена Кубани. «Бронзу» взял Андрей Коннов, который получил 50 тысяч рублей, на втором месте - Игорь Шадрин. Победителем чемпионата и обладателем Кубка главы города стал Рубен Акопян. Он получил самую крупную премию в размере 125 тысяч рублей.

Церемония награждения победителей прошла в киберклубе на улице Красной, 72.

- Чемпионат по компьютерным играм на Кубок главы Краснодара проводился во второй раз. В этом году он собрал более 300 участников со всей Кубани. В отборочных турах по играм серии FIFA приняли участие более 256 человек. Киберспортсмены боролись в течение 2 дней — 18 и 19 мая, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Первый чемпионат на Кубок главы Краснодара по киберфутболу прошел в кубанской столице в ноябре 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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