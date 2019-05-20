2019-05-20T12:05:35+03:00
Происшествия

В Новопокровском районе мужчина убил ножом пенсионера

Также он накинулся с холодным оружием на знакомую, но ей удалось убежать
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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В Новопокровском районе 52-летний мужчина обвиняется в убийстве 82-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ) и покушении на 47-летнюю женщину (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Вечером 19 мая мужчина вместе со своей знакомой был в гостях у пенсионера, который проживает на улице Калинина.

По версии следствия, подозреваемый выпивал с пожилым мужчиной. В это время между ними произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник взял со стола нож и нанес им несколько ударов в область головы и груди хозяина дома. После он накинулся на женщину, ударил ее ножом в шею, но ей удалось вырваться и выбежать из дома.

Мужчина побежал за потерпевшей и догнав ее на улице, стал душить. Правоохранители, которых вызвали соседи, остановили мужчину. Медики оказали потерпевшей помощь и констатировали смерть пенсионера.

- Обвиняемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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