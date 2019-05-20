2019-05-20T12:13:24+03:00
Спорт

Футболисты «Краснодара» проведут открытую тренировку

Она пройдет в среду, 22 мая, в 17:00
Александра ПОДУШКО
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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В преддверии заключительного матча сезона-2018/2019 «быки» проведут открытую тренировку для болельщиков. Она пройдет в среду, 22 мая, в 17:00 на стадионе Академии ФК «Краснодар».

- Болельщики смогут разместиться на трибуне и оттуда наблюдать за тем, как футболисты готовятся к матчу 30-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится 26 мая. Вход на стадион со стороны парка будет открыт с 16:00. До начала тренировки поклонники футбола могут принять участие в конкурсах и викторинах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

После тренировки, примерно в 18:50, в амфитеатре парка с болельщиками встретятся старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, защитник Александр Мартынович, полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе. У любителей футбола будет возможность задать спортсменам вопросы.

Напомним, ФК «Краснодар» 19 мая в рамках 29-го тура чемпионата России сразился с тульским «Арсеналом». «Быки» разгромили соперников со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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