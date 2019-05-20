СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-20T12:40:35+03:00

На Кубани бывший работник администрации сельского поселения оформил земельные участки на своих родственниц Фото: Андрей КОПАЛОВ

Он проведет в исправительной колонии общего режима 1 год 3 месяца

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Кропоткинский городской суд осудил бывшего специалиста администрации сельского поселения имени Горького Кавказского района. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Было установлено, что мужчина, имея доступ к правоустанавливающим документам на земли сельского поселения, изготовил официальные документы, которые содержали заведомо ложные сведения. Он оформил участки на супругу и ее сестру. Сотрудник заверил документы подписью и печатью главы администрации сельского поселения им. М.Горького, введя его в заблуждение.

- Своими действия он причинил материальный ущерб поселению на сумму свыше 260 тысяч рублей. Мужчина проведет в исправительной колонии общего режима 1 год 3 месяца, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU