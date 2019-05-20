ФК «Краснодар» подписал пятилетний контракт с бразильцем Кайо

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-20T13:10:52+03:00

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Футбольный клуб «Краснодар» уже начал усиление к следующему сезону, в котором «горожане» дебютируют в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов.

«Горожане» объявили о подписании пятилетнего контракта с 23-летним бразильским опорным полузащитником Кайо, который в текущем сезоне защищал цвета португальского клуба «Санта-Клара».

- В настоящее время все формальности трансфера Кайо в «Краснодар» улажены, с футболистом подписан долгосрочный личный контракт сроком на 5 лет. К своей новой команде хавбек присоединится в июне, когда черно-зеленые дадут старт подготовке к новому сезону, - говорится в заявлении пресс-службы «Краснодара».

Кайо Фернандо да Силва Панталеао родился 18 сентября 1995 года в небольшом бразильском городе Араракуара (штат Сан-Паулу). В 2015 году дебютировал во взрослой команде «Ферровариа» в чемпионате штата, а летом 2017-го года уже отправился на Азорские острова в команду «Санта-Клара», которая играла в то время во втором по силе дивизионе Португалии, и помог ей пробиться в высшую лигу.

Кайо называют пластичным, атлетически одаренным, цепким и креативным опорником. Его рост 183 сантиметра. В текущем сезоне он провел в чемпионате Португалии 24 матча, а его команда закрепилась в сильнейшей лиге страны и занимает 10-е место.

В составе «Краснодара» он заменит Шарля Каборе, который покинет клуб после окончания сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU