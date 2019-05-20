Фильмы, получившие награды сочинского фестиваля SIFFA, представлены в Каннах

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-20T13:07:52+03:00

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- Два фильма – «Любовь возможна» и «Исчезновение акул» - участвуют в конкурсном показе Каннского кинофестиваля. Ещё один фильм «Смартфон-беглец» уже представили на международном кинематографическом фестивале в Каннах, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

- В прошлом году болгарская лента «Смартфон-беглец» была удостоена специальной награды SIFFA за создание и продвижение кино для детей. Фильм «Любовь возможна» получил на Сочинском кинофестивале диплом за лучший сценарий. А картина «Исчезновение акул» - специальную награду за яркое послание человечеству и гражданский подвиг автора - Special Jury Mention, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе SIFFA.

Напомним, международный Каннский кинофестиваль проводится в конце мая в курортном городе Канн во Франции на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Он является одним из старейших (был задуман в 1939, впервые проведен в 1946 году).

ИСТОЧНИК KP.RU