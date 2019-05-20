На Кубани по горячим следам задержали граждан, которые ограбили продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-20T13:21:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В станице Староминской к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, находившимся на маршруте патрулирования, обратился продавец одного из продуктовых магазинов, которые находится на улице Кольцевой.

- Мужчина рассказал, что трое граждан украли из супермаркета товар и скрылись в неизвестном направлении. Добычей злоумышленников стали алкогольная продукция и продукты на сумму более 3,5 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Через несколько минут злоумышленников задержали на пересечении улиц Красной и Мира. Заявитель опознал нарушителей. Ими оказались жители Ростовской области в возрасте от 33 до 35 лет. Все трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, а один из них – за нанесение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков

Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU