В Сочи мотоцикл столкнулся с внедорожником

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-20T13:35:47+03:00

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В Сочи на улице Защитков Кавказа около дома № 46 в 19:30 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 49-лений мужчина находился за рулем автомобиля марки Toyota Land Cruiser. На перекрестке равнозначных дорог при повороте налево он не уступил дорогу встречному мотоциклу Gas Enduro, которым управлял 37-летний житель Петрозаводска. От удара мотоцикл разорвало пополам, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии водитель байка погиб в машине скорой помощи. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, в Сочи на дороге Большой Ахун 19 мая в 23:15 произошло дорожно-транспортное происшествие. На место аварии выехали спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Они эвакуировали пострадавшую 20-летнюю сочинку, которая находилась в машине. Ее транспортировали из оврага (глубина около 15 метров) на носилках, используя альпинистское снаряжение, к дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU