СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-20T13:52:06+03:00

В Краснодаре генерального директора и главного бухгалтера предприятия подозревают в неуплате налогов Фото: Архив "КП"

Они задолжали более 22,5 миллионов рублей

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- В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ООО «СтройСпецТех». Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, совершенном группой лиц (п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Мужчина и женщина работали в организации, которая осуществляла свою деятельность в сфере обслуживания и ремонта автомобилей. С 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года подозреваемые предоставили в налоговый орган декларации на добавленную стоимость с недостоверными сведениями. В них были включены ложные сведения.

В результате фигуранты уклонились от уплаты налогов на сумму более 22,5 миллионов рублей.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначено проведение бухгалтерской экспертизы. В ходе следствия на движимое и недвижимое имущество подозреваемых наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU