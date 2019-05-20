Секретарь краевого КПРФ поздравил однопартийцев с Днем пионерии

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-20T14:38:36+03:00

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В воскресенье, 19 мая – День пионерии, очередная годовщина создания пионерской организации. Секретарь краевого Комитета КПРФ Александр Сафронов высказался о необходимости возрождения государственной пионерской организации, используя опыт СССР.

Пионерская организация, точнее опыт ее создания – уникальный опыт СССР в деле воспитания молодежи. Вообще воспитание молодежи – одна из важнейших функций государства и очень жаль, что в настоящее время одним из трендов нашей жизни является отказ государства от своей воспитательной функции и передача ее родителям, в семью. Разумеется, это не значит, что в семье не должны воспитывать, но государство обязано вкладывать свою лепту в воспитательный процесс, и коммунисты это понимали хорошо. Именно поэтому пионерская организация получала столь значимую государственную поддержку, однако с развалом СССР прекратила свое существование и пионерия.

В настоящее время КПРФ поддерживает пионерское движение исходя из своих возможностей. Коммунисты не у власти, а потому распоряжаться ресурсами в государственном масштабе не могут. Однако на местах есть позитивные примеры развития пионерских организаций. Например, в Белореченском районе уже 8 школ охвачены этим движением, свыше 700 детей являются пионерами и районный Комитет КПРФ надеется, что с каждым годом эта цифра будет расти.

Во многом это происходит с помощью местных властей, и вообще в тех районах, где чиновники хотя бы не мешают, а иногда и помогают, возрождение пионерских организаций идет достаточно активно. В целом наше общество остро нуждается в молодежной организации, которая бы действительно занималась масштабно воспитанием детей и их социализацией. Пионерская организация такую функцию выполняла, что позволяет ставить на повестку дня вопрос о широкой общественной поддержке пионерского движения.

ИСТОЧНИК KP.RU