В Динском районе перед судом предстанет 22-летний водитель, насмерть сбивший женщину
В Динской районный суд передали материалы уголовного дела в отношении 22-летнего водителя, который насмерть сбил женщину. Напомним, авария произошла в станице Нововеличковская Динского района 26 ноября 2018 года.
- 50-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель машины Hyundai Accent не успел затормозить, потому что ехал с большой скоростью, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГАИ.
Затормозить иномарка смогла только через пару десятков метров, протащив женщину по асфальту. Погибшей оказалась 50-летняя местная жительница, много лет проработавшая медсестрой в Краснодаре.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», за рулем машины находился 22-летний местный житель Артур М. с водительским стажем около года. На момент аварии он был трезвым. На парня возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
- Он продолжает ездить за рулем. Со мной связывались его родственники, умоляли не рушить парню жизнь. Но я хочу, чтобы он понес ответственность за то, что он сделал, - сказал «КП» - Кубань» сын погибшей женщины Вячеслав Чередниченко.
Водителю грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»