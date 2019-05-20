В Динском районе перед судом предстанет 22-летний водитель, насмерть сбивший женщину

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-20T15:15:02+03:00

Сейчас он находится под подпиской о невыезде

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В Динской районный суд передали материалы уголовного дела в отношении 22-летнего водителя, который насмерть сбил женщину. Напомним, авария произошла в станице Нововеличковская Динского района 26 ноября 2018 года.

- 50-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель машины Hyundai Accent не успел затормозить, потому что ехал с большой скоростью, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГАИ.

Затормозить иномарка смогла только через пару десятков метров, протащив женщину по асфальту. Погибшей оказалась 50-летняя местная жительница, много лет проработавшая медсестрой в Краснодаре.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за рулем машины находился 22-летний местный житель Артур М. с водительским стажем около года. На момент аварии он был трезвым. На парня возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

- Он продолжает ездить за рулем. Со мной связывались его родственники, умоляли не рушить парню жизнь. Но я хочу, чтобы он понес ответственность за то, что он сделал, - сказал «КП» - Кубань» сын погибшей женщины Вячеслав Чередниченко.

Водителю грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU