Компания «АСК» достроит жилой комплекс «Рич Хаус» в Краснодаре

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-20T14:55:31+03:00

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Итогом работы станет ввод в эксплуатацию двух 16-этажных домов жилого комплекса расположенного по ул. Ярославская,113. Достроить дома и выдать дольщикам ключи от 500 квартир планируется в течение 12-ти месяцев. Возобновлению строительства предшествовала большая работа, которую провели совместно администрация Краснодарского края и города, прокуратура Краснодарского края и Краснодара, строительная компании «АСК».

- В первую очередь, возобновление работ - это результат эффективной работы комплексной межведомственной комиссии по вопросам обманутых дольщиков. Чтобы «разморозить» «Рич Хаус», необходимо было решить множество юридических вопросов. Были достаточно серьезные проблемы с подведением коммуникаций. Сейчас благодаря взаимодействию с администрацией Краснодарского края, активному участию краевой и городской прокуратуры, все вопросы решены. Компания «АСК» уже вышла на объект, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

- Уже достигнуты необходимые договоренности с ресурсоснабжающими организациями, ведутся работы по устройству инженерной инфраструктуры. С 20 мая к работам приступили бригады, которые будут вести наружную, внутреннюю отделку. Вместе с этим идет работа по разработке дорожной карты объекта. Перед выходом на строительную площадку мы провели тщательную экспертизу, только после этого смогли приступить к работам - рассказал генеральный директор компании «АСК» Алексей Яровой.

Строительная компании «АСК»

Компания «АСК» ведет в Краснодаре работы еще по двум объектам незавершенного строительства. Это ЖК «Фреш» по ул. им. Валерия Гассия и ЖК «Маршал» по ул. Гаражная. Оба объекта находятся в стадии активной реализации. Сдача ЖК «Фреш» запланирована на 1 квартал 2020 г., ЖК «Маршал» - 4 квартал 2020 г, все работы ведутся в соответствие с утвержденными дорожными картами.

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края 7 лет, входит в ТОР-40 застройщиков РФ. На счету Застройщика 41 сданный объект и более 10 объектов в стадии активной реализации.

Строительная компании «АСК»

ИСТОЧНИК KP.RU