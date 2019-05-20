В Краснодаре отремонтируют улицу Головатого

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-20T15:34:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре отремонтируют ул. им. Володи Головатого. Специалисты приведут в порядок 4 км дороги. Ожидается, что после окончания работ она станет полноценным дублером основной городской магистрали — ул. Северной.

- В данный момент ремонтные работы ведут сразу семь бригад, задействована необходимая спецтехника. На участке от ул. Щорса до ул. Передовой работы практически завершены. Полностью отремонтировать улицу Головатого и открыть ее для движения транспорта планируют осенью 2019 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что на 2019 год в Краснодаре запланирован ремонт 50 участков дорог общей протяженностью около 65 км. Это не только улицы краевой столицы, но и трассы в х. им. Ленина, ст. Елизаветинской, ст. Старокорсунской, пос. Колосистом, пос. Индустриальном.

По сложившейся традиции основные работы проведут летом, чтобы к началу нового учебного года автомобилисты не испытывали проблем с движением.

Перечень всех участков дорог для ремонта в 2019 г. можно посмотреть ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU