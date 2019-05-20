Открыта продажа билетов на российский этап чемпионата мира по мотокроссу

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-20T15:45:01+03:00

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Чемпионат мира по мотокроссу MXGP – ведущая мировая гоночная серия, которая ежегодно проводится в десятках стран мира и собирает многомиллионную аудиторию болельщиков этого яркого и экспрессивного вида спорта. Российский этап станет восьмым в календаре спортивного сезона 2019 года. К нам приедут звёзды мирового мотокросса более чем из 20 стран.

В этом спортивном сезоне PATRON MXGP of Russia будет проходить в самом начале туристического сезона на черноморском побережье Краснодарского края, всего в 45 километрах от одного из популярных курортов – Туапсе, при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Администрации Краснодарского края.

Трасса «Орлёнок» является одной из лучших в России. Её протяжённость составляет 1850 метров, ширина в самом узком месте – 10 метров. Перепад высот достигает 40 метров. Трек отвечает всем мировым стандартам и строгим техническим требованиям Международной Мотофедерации (FIM).

Приобрести билеты на российский этап чемпионата мира по мотокроссу (в электронном виде) можно уже сейчас на сайте www.concert.ru или Яндекс-Афише. С 1 июня стоимость билетов будет повышена.

Гостей PATRON MXGP of Russia 2019 ждут незабываемые выходные, в которые они увидят 8 захватывающих гонок: по 2 заезда в каждом из 4 зачётов (MXGP и MX2 в чемпионате мира, а также EMX250 и EMX2T в чемпионате Европы). Настоящие болельщики получат возможность посетить гоночный паддок и посмотреть, как готовится к соревнованиям техника мирового уровня, взять автограф у звёзд мирового и российского мотокросса и сфотографироваться с ними. А в развлекательном городке MXGP Village всегда можно перекусить и приобрести сувениры.

Мы ждём болельщиков и гостей в субботу 8 и воскресенье 9 июня! Болеем за наших!

ИСТОЧНИК KP.RU