На Кубани ищут предполагаемого преступника

СЕГОДНЯ 16:05 2019-05-20T16:05:32+03:00

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Следственным отделом СКР по Славянскому району принимаются меры по установлению личности и местонахождения неизвестного мужчины. Его подозревают в совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетней.

- Как установило следствие, 20 декабря 2018 года неизвестный злоумышленник совершил особо тяжкое преступление в отношении малолетней. Инцидент произошел в районе пересечения улиц Садовой и Жлобы в станице Полтавской. Злоумышленнику удалось скрыться,- рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи просят всех, кто обладает информацией о местонахождении правонарушителя, позвонить по телефону 112.

Напомним, в Новопокровском районе 52-летний мужчина обвиняется в убийстве 82-летнего местного жителя и покушении на 47-летнюю женщину. По версии следствия, вечером 19 мая подозреваемый выпивал с пожилым мужчиной. В это время между ними произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник взял со стола нож и нанес им несколько ударов в область головы и груди хозяина дома. После он накинулся на женщину, ударил ее ножом в шею, но ей удалось вырваться и выбежать из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU