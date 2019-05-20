В Краснодаре борются с незаконными врезками в ливневку

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-20T16:42:00+03:00

Только с начала 2019 года выявили более 150 случаев

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В Краснодаре проходят рейды по выявлению фактов незаконных врезок в ливневую канализацию. Только с начала 2019 года специалисты городских служб выявили более 150 подобных нарушений. Свыше 60-ти уже лик4видировали.

- Целью борьбы с незаконными врезками в ливневку на территории Краснодара - предотвращение загрязнение реки Кубань. Это поможет улучшить экологическую обстановку в столице Кубани и сделать жизнь горожан более комфортной, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В случае выявления незаконного подключения к сетям ливневой канализации, нарушителю выдают уведомление о необходимости убрать его в срок до 30 дней. Если этого не делается, то нарушение устраняют силами подрядной организации.

Стоит отметить, что в Краснодаре проложено около 850 км сетей ливневой канализации. В данный момент рейды по выявлению незаконных врезок проводят на территории Центрального и Западного внутригородских округов.

ИСТОЧНИК KP.RU