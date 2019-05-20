На Кубань пытались провести более 10 кг насвая

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-20T17:14:42+03:00

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В сочинском аэропорту остановили пассажира авиарейса Ташкент — Сочи. При досмотре багажа мужчины сотрудники таможни обнаружили незадекларированный товар.

- В ходе досмотра было обнаружено упакованное в пакеты из под соков и полиэтиленовых пакетах гранулированное вещество темно-зеленого цвета. Общая масса изъятого превысила 10 кг. Проведенная экспертиза показала, что обнаруженное вещество является насваем, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни.

29-летний гражданин республики Узбекистан рассказал, что сосательный табак он приобрел для себя и друзей в подарок. О том, что данный продукт подлежит обязательному декларированию, мужчина, по его словам, не знал. Также он заявил, что был не в курсе о существующих ограничениях на ввоз насвая в Россию.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU