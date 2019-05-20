2019-05-20T18:12:11+03:00
Общество

В Сочи установят мемориал погибшим в крушении Ту-154 над Черным морем

Памятник собираются поставить в центре Адлера на набережной реки Мзымта
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Тимур ХАНОВФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В городе-курорте установят мемориал погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

С просьбой подобрать для памятника подходящий участок обратился в мэрию Сочи депутат Госдумы Николай Антошкин. Родственники погибших с помощью меценатов создали монумент в виде двухметровой раскрытой книги, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв той жуткой трагедии.

- Из нескольких вариантов был выбран участок в центре Адлера на набережной реки Мзымта, - сообщили в сочинской администрации. - Эта территория считается у горожан местом памяти. Здесь находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. Он должен был совершить рейс в сирийский Хмеймим. На борту находилось 92 человека: 8 членов экипажа, 64 артиста ансамбля Александрова, 9 журналистов. 8 военнослужащих и несколько гражданских лиц, включая главу благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Все они погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников
На Кубани создадут сеть по продаже школьной формы
В Краснодаре обновят игровое оборудование в сквере им. Гатова
На Кубань пытались провести более 10 кг насвая
В Краснодаре борются с незаконными врезками в ливневку
На Кубани ищут предполагаемого преступника
Открыта продажа билетов на российский этап чемпионата мира по мотокроссу
В Краснодаре отремонтируют улицу Головатого
В Динском районе перед судом предстанет 22-летний водитель, насмерть сбивший женщину
Компания «АСК» достроит жилой комплекс «Рич Хаус» в Краснодаре
На Кубани из-за ливней подтопило 121 двор
Секретарь краевого КПРФ поздравил однопартийцев с Днем пионерии
В Краснодаре генерального директора и главного бухгалтера предприятия подозревают в неуплате налогов
В Сочи мотоцикл столкнулся с внедорожником