В Сочи установят мемориал погибшим в крушении Ту-154 над Черным морем

СЕГОДНЯ 18:11 2019-05-20T18:12:11+03:00

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В городе-курорте установят мемориал погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

С просьбой подобрать для памятника подходящий участок обратился в мэрию Сочи депутат Госдумы Николай Антошкин. Родственники погибших с помощью меценатов создали монумент в виде двухметровой раскрытой книги, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв той жуткой трагедии.

- Из нескольких вариантов был выбран участок в центре Адлера на набережной реки Мзымта, - сообщили в сочинской администрации. - Эта территория считается у горожан местом памяти. Здесь находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. Он должен был совершить рейс в сирийский Хмеймим. На борту находилось 92 человека: 8 членов экипажа, 64 артиста ансамбля Александрова, 9 журналистов. 8 военнослужащих и несколько гражданских лиц, включая главу благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Все они погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU