В Краснодаре обновят игровое оборудование в сквере им. Гатова

СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-20T18:36:03+03:00

До конца 2019 года здесь появится целый комплекс для маленьких горожан

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На детской площадке, которая располагается в сквере им. Гатова около Дворца искусств «Премьера» демонтировали старые качели и горку. Они были признаны устаревшими и опасными для детей.

- На данной площадке всегда собирается очень много юных Краснодарцев со своими родителями. Чтобы обеспечить их безопасный отдых, принято решение заменить устаревшее оборудование на новый игровой комплекс. Стоит отметить, что данная площадка будет использоваться только по своему назначению. Никак4их объектов здесь возводить не будут, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что новое игровое оборудование приобретут при помощи депутатов Законодательного собрания Кубани. Все работы по его установки планируют завершить до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU