На Кубани создадут сеть по продаже школьной формы

СЕГОДНЯ 19:13 2019-05-20T19:13:20+03:00

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В Краснодаре состоялась выставка «Дни школьной моды». После нее обсудили возможность создания в регионе сети магазинов по реализации одежды для учащихся. Предполагается, что в них будет реализовываться только продукция от местных производителей.

– Сеть магазинов школьной одежды будет работать в течение всего года. Это обеспечит возможность родителя одеть ребенка не только в преддверии нового учебного года. Также это позволит предотвратить попадание на рынок контрафактной и некачественной продукции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Инициатива по созданию сети магазинов, торгующих школьной формой нашла положительный отклике у кубанских бизнесменов, занимающихся ее пошивом. Также в крае будет разработан патент на пошив казачьей формы.

Добавим, с 2019 года предприятия легкой промышленности Кубани могут получать займы под 1% годовых. Таких низких ставок нет ни в одной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU