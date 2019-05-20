2019-05-20T19:52:39+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников

Их обвиняют в получении крупной взятки
Максим ОСОКИН
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Управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации данного министерства. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения.

- Как установило следствие, заместитель министра сельского хозяйства с октября 2017 года возглавлял конкурсную комиссию по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства региона. Она подразумевает выделение грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В феврале 2019 года в комиссию обратилась директор одного из кубанских кооперативов. Начальник управления развития малых форм хозяйствования, сообщил женщине, что она может получить субсидию при условии передачи через него 4 миллионов рублей заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии. Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве взятки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате оперативных действий, 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил 4 миллиона рублей. В этот же день он передал сумму заместителю министра сельского хозяйства. В дальнейшем противоправные действия чиновников пресекли оперативные сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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