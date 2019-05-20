2019-05-20T22:54:32+03:00
Происшествия

«Я в сложной жизненной ситуации»: В Апшеронске женщина бросила своего полуторагодовалого сына

Сейчас ребенок находится в больнице
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
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Этот случай произошел в Апшеронске. На проезжей части гравийной дороги на улице Пушкина одна из прохожих заметила маленького ребенка, рядом с которым не было взрослых. Женщина тут же забила тревогу, позвонив в полицию.

Как позже выяснилось, малыша бросила кукушка-мать. Личность женщины установили во время розыскных мероприятий сами правоохранители. Ею оказалась 26-летняя местная жительница.

Полицейским она объяснила, что оставила ребенка на улице из-за сложной жизненной ситуации. Сыну не исполнилось еще и двух лет.

- Возбуждено уголовное дело в отношении матери, оставившей своего малолетнего ребенка в опасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Горе-матери грозит штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо трехмесячный арест. Не исключено, что женщина может оказаться за решеткой на срок до одного года.

Сейчас ребенок находится в больнице Апшеронска под наблюдением медиков. Мальчик не пострадал.

Напомним, недавно подобный случай произошел в столице. Украинка бросила дочь в московской поликлинике из-за отношений с любовником. Забрать малышку хочет бабушка, но пока следователи устанавливают все родственные связи ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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