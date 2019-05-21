2019-05-21T07:41:34+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе 51-летняя женщина продавала контрафактную продукцию

Она предлагала людям одежду «известных» брендов
Александра ПОДУШКО
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В Апшеронском районе 51-летняя женщина продавала контрафактную продукциюВ Апшеронском районе 51-летняя женщина продавала контрафактную продукциюФото: Архив "КП"
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В Апшеронском районе сотрудники отдела по исполнению административного законодательства провели рейдовые мероприятия, направленные на пресечение правонарушений в сфере незаконной реализации контрафактной продукции.

- Они проверили одну из торговых точек в городе Хадыженске. 51-летняя местная жительница продавала спортивные штаны, футболки и куртки с товарными знаками известных брендов без соответствующего соглашения с правообладателями, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отношении предпринимателя сотрудники полиции составили протокол по статье 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров). Женщине грозит штраф с конфискацией предмета правонарушения.

Сейчас проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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