2019-05-21T08:43:34+03:00
Общество

В Краснодаре открылась выставка «Приоткрывая занавес»

Экспозиция приурочена к Году театра в России
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры краяФото: министерство культуры края
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В краевой столице в художественном музее открылась выставка «Приоткрывая занавес». В экспозиции представлено более 50 живописных и графических произведений из фондов музея таких мастеров, как Сергей Аболмазов, Анатолий Фокин, Борис Бельмасов, Сергей Яшин, костюмы и куклы из коллекции Краснодарского краевого театра кукол.

- В состав выставки вошли тридцать два эскиза декораций и костюмов к спектаклям Анатолия Фокина. Они поставлены по пяти классическим литературным произведениям для детей: «Конек-горбунок», «Сказка о царе Салтане», «Принц и нищий», «Стойкий оловянный солдатик» и «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве культуры Краснодарского края.

- Наиболее полно представлена сценография спектакля «Конек-горбунок». Эта работа Анатолия Фокина демонстрирует знание и понимание художником русского фольклора, а также его умение давать точные и емкие характеристики персонажей, будь-то простодушный Иванушка, жадный царь, волшебный Конек-горбунок или прекрасная Царь-девица, - отмечают в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка будет работать до 26 мая по адресу: улица Красная, 15, 2-й этаж.

Напомним, в Новороссийске установят скамейки с виртуальной библиотекой. Об этом Игорь Дяченко сообщил на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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