2019-05-21T09:08:19+03:00
Общество

В Краснодарском крае пройдет цикл семинаров «День поля-2019»

Мероприятия состоятся с 22 мая по 6 июня
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Кореновском, Ленинградском и Павловском районах и на площадке Национального центра зерна имени Лукьяненко в Краснодаре пройдет цикл семинаров «День поля-2019».

- Мероприятия состоятся с 22 мая по 6 июня, в них примут участие представители министерства науки и высшего образования России, администрации края и ЗСК, минсельхоза, руководители и главные агрономы субъектов ЮФО и СКФО, ученые, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках мероприятий «Дня поля-2019» пройдет международная научно-практическая конференция с участием представителей АПК субъектов России и других стран.

Напомним, на Кубани ежегодно 99 процентов посевных площадей под озимой пшеницей и ячменем засевается сортами, созданными в «Национальном центре зерна». Они широко районированы и возделываются не только в России, но и в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Армении, Украине, Молдове, Белоруссии и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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