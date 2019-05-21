В Краснодарском крае пройдет цикл семинаров «День поля-2019»
В Кореновском, Ленинградском и Павловском районах и на площадке Национального центра зерна имени Лукьяненко в Краснодаре пройдет цикл семинаров «День поля-2019».
- Мероприятия состоятся с 22 мая по 6 июня, в них примут участие представители министерства науки и высшего образования России, администрации края и ЗСК, минсельхоза, руководители и главные агрономы субъектов ЮФО и СКФО, ученые, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В рамках мероприятий «Дня поля-2019» пройдет международная научно-практическая конференция с участием представителей АПК субъектов России и других стран.
Напомним, на Кубани ежегодно 99 процентов посевных площадей под озимой пшеницей и ячменем засевается сортами, созданными в «Национальном центре зерна». Они широко районированы и возделываются не только в России, но и в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Армении, Украине, Молдове, Белоруссии и Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU