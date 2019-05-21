2019-05-21T09:40:49+03:00
Здоровье

Онкологи обследовали жителей Белоглинского района

На прием в субботу, 18 мая, пришли почти 500 человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство здравоохранения КубаниФото: министерство здравоохранения Кубани
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На Кубани врачи Клинического онкологического диспансера №1 министерства здравоохранения края провели консультативно-диагностический осмотр жителей Белоглинского района.

- В ходе акции медиками было обследовано почти 500 человек. Обнаружено 14 случаев подозрений на злокачественные новообразования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Онкологи осматривали у пациентов кожу и видимые слизистые оболочки, молочные железы и все доступные визуальной диагностике лимфатические узлы. Врачи напоминали всем жителям о том, что полностью вылечить злокачественное новообразование можно лишь на ранних стадиях. Поэтому необходимо регулярно посещать смотровые кабинеты поликлиник с профилактической целью и принимать участие в консультативно-диагностических акциях, проводимых в нашем крае.

Главная задача акции - вовремя обнаружить предопухолевую и опухолевую патологию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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