Онкологи обследовали жителей Белоглинского района
На Кубани врачи Клинического онкологического диспансера №1 министерства здравоохранения края провели консультативно-диагностический осмотр жителей Белоглинского района.
- В ходе акции медиками было обследовано почти 500 человек. Обнаружено 14 случаев подозрений на злокачественные новообразования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Онкологи осматривали у пациентов кожу и видимые слизистые оболочки, молочные железы и все доступные визуальной диагностике лимфатические узлы. Врачи напоминали всем жителям о том, что полностью вылечить злокачественное новообразование можно лишь на ранних стадиях. Поэтому необходимо регулярно посещать смотровые кабинеты поликлиник с профилактической целью и принимать участие в консультативно-диагностических акциях, проводимых в нашем крае.
Главная задача акции - вовремя обнаружить предопухолевую и опухолевую патологию.
ИСТОЧНИК KP.RU