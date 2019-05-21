В Сочи сотрудник полиции помог местной жительнице заменить колесо
В Сочи сотрудник полиции помог местной жительнице заменить колесо. В адрес руководства УВД города-курорта поступило письмо со словами благодарности в адрес сотрудника ДПС.
- Правоохранитель находился на маршруте патрулирования. Он ехал по трассе Джубга – Сочи. Вскоре инспектор ДПС роты №4 полка старший лейтенант полиции Михаил Чубаров обратил внимание на женщину, которая стояла с ребенком у автомобиля, припаркованного на обочине дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по городу Сочи.
Местная жительница рассказала, что у ее машины пробито колесо и ей нужна помощь. Полицейский быстро заменил запчасти, после чего женщина благополучно уехала, а сотрудник полиции вновь продолжил движение по маршруту патрулирования.
ИСТОЧНИК KP.RU