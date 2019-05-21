СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-21T10:07:34+03:00

Женщина отправила письмо в УВД со словами благодарности в адрес сотрудника ДПС

Изменить размер текста: A A

В Сочи сотрудник полиции помог местной жительнице заменить колесо. В адрес руководства УВД города-курорта поступило письмо со словами благодарности в адрес сотрудника ДПС.

- Правоохранитель находился на маршруте патрулирования. Он ехал по трассе Джубга – Сочи. Вскоре инспектор ДПС роты №4 полка старший лейтенант полиции Михаил Чубаров обратил внимание на женщину, которая стояла с ребенком у автомобиля, припаркованного на обочине дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по городу Сочи.

Местная жительница рассказала, что у ее машины пробито колесо и ей нужна помощь. Полицейский быстро заменил запчасти, после чего женщина благополучно уехала, а сотрудник полиции вновь продолжил движение по маршруту патрулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU