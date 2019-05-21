2019-05-21T10:21:36+03:00
Спорт

Краснодарская лучница завоевала «золото» Кубка Европы

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 34 стран
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарсокго краяФото: администрация Краснодарсокго края
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В Словении прошел континентальный турнир по стрельбе из лука. Участие в соревнованиях приняли около 300 спортсменов из 34 стран.

- В составе российской сборной выступила краснодарская лучница Полина Крикунова. Спортсменка заявила о себе в стрельбе из классического лука в командных соревнованиях, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

- Вместе с представительницей Екатеринбурга Евгенией Ренжиной и Туяной Будажаповой из Забайкалья кубанская спортсменка взяла «золото», - рассказали в пресс-службе администрации края.

Напомним, футбольный клуб «Краснодар» уже начал усиление к следующему сезону, в котором «горожане» дебютируют в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов. «Горожане» объявили о подписании пятилетнего контракта с 23-летним бразильским опорным полузащитником Кайо, который в текущем сезоне защищал цвета португальского клуба «Санта-Клара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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