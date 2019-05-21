СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-21T10:43:50+03:00

В Павловском районе житель Ростовской области на заправке украл портмоне с деньгами Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Павловского района обратился местный житель. Он рассказал, что у него украли портмоне, в котором находилась крупная сумма денег. Общий ущерб составил около 85 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и установили, что заявитель забыл кошелек в уборной на автозаправке. Они опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории АЗС.

Правоохранителям удалось выяснить личность предполагаемого злоумышленника. 49-летнего жителя Ростовской области задержали по месту его проживания. Деньги мужчина успел потратить на личные нужды.

- В отношении 49-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU