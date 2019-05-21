2019-05-21T11:04:05+03:00
Происшествия

В Новороссийске столкнулись две легковушки

Пострадали четыре человека
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
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В Новороссийске вечером 21 мая на перекрестке улиц Энгельса и Толстого произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, столкнулись две легковушки. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи, а также спасатели.

В результате аварии пострадали четыре человека, их с травмами различной тяжести госпитализировали в больницу.

- Одного из пострадавших пришлось вырезать из автомобиля гидравлическим инструментом», - написал на своей личной странице в Instagram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Напомним, в Сочи на улице Защитников Кавказа около дома № 46 в 19:30 произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоцикл столкнулся с внедорожником. В результате аварии водитель байка погиб в машине скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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