Команда Росгвардии Краснодарского края стала бронзовым призером соревнований по плаванию

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-21T11:45:10+03:00

В личном первенстве победителем на дистанции 200 метров стал сотрудник вневедомственной охраны Сочи

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В Ростовской области прошел чемпионат Южного округа войск национальной гвардии РФ по плаванию. В соревнованиях приняли участие 22 команды. Они представляют сборные территориальных органов Росгвардии, соединений и воинских частей округа.

- Военнослужащие соперничали в различных дисциплинах плавания: брасс, баттерфляй, вольный стиль и кроль, а также в смешанной комбинированной эстафете. Сборную Росгвардии Краснодарского края представили сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны города Сочи, офицеры Росгвардии по Краснодарскому краю, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В личном первенстве победителем в комплексном плавании на дистанции 200 метров стал сотрудник вневедомственной охраны Сочи младший лейтенант полиции Владимир Косьминин. По итогам Чемпионата в общекомандном зачете спортсмены Росгвардии по краю заняли третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU