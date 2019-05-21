На Кубани мужчину оштрафовали за нарушение правил пограничного режима

СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-21T12:06:06+03:00

Он ночью на резиновой лодке вышел в акваторию Азовского моря

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В Краснодарском крае жителя поселка За Родину оштрафовали за нарушение правил пограничного режима. 33-летний мужчина вышел в акваторию Азовского моря на легкомоторной резиновой лодке в ночное время суток.

- Его обнаружили на посту технического наблюдения с помощью радиолокационной станции и тепловизора. От пограничного отделения, дислоцированного неподалеку, сразу была выслана тревожная группа, которая задержала правонарушителя на берегу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

В отношении местного жителя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ. Гражданин оштрафован.

Как напомнили в ведомстве, в ночное время суток выход маломерных судов или плавательных средств допускается только если оно снабжено автоматической идентификационной системой (АИС). В остальных случаях нахождение в море разрешается лишь в светлое время.

ИСТОЧНИК KP.RU