В порыве ревности житель Кубани убил камнем сожительницу

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-21T12:21:26+03:00

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- В Гулькевичском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который подозревается в причинении телесных повреждений 41-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщина и мужчина проживали в одном из домов на улице Новой в хуторе Тысячном. Вечером 23 марта потерпевшая вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина заподозрил ее в неверности. Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил камнем по голове свою возлюбленную.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение, где она скончалась в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU