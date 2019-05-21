2019-05-21T12:21:26+03:00
Происшествия

В порыве ревности житель Кубани убил камнем сожительницу

Женщина умерла уже в медицинском учреждении
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
Изменить размер текста:

- В Гулькевичском районе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который подозревается в причинении телесных повреждений 41-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщина и мужчина проживали в одном из домов на улице Новой в хуторе Тысячном. Вечером 23 марта потерпевшая вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина заподозрил ее в неверности. Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил камнем по голове свою возлюбленную.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение, где она скончалась в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе сегодня искали бомбы на нескольких объектах
В Краснодаре 24 мая отметят День славянской письменности и культуры
В Сочи переход на цифровое телевещание отметят фестивалем аэростатов
В Лабинском районе злоумышленницы ограбили пенсионера
В Сочи спасатели помогли врачам добраться до больной по горной дороге
В реках Мостовского района стабилизировался уровень воды
ВТБ предлагает 9 способов взять ипотеку
В Кущевском районе легковушка слетела с дороги и опрокинулась
На Кубани мужчину оштрафовали за нарушение правил пограничного режима
Команда Росгвардии Краснодарского края стала бронзовым призером соревнований по плаванию
В Краснодаре на три вечера изменят маршруты нескольких трамваев
В Новороссийске столкнулись две легковушки
В Павловском районе житель Ростовской области на заправке украл портмоне с деньгами
Краснодарская лучница завоевала «золото» Кубка Европы
В Сочи сотрудник полиции помог местной жительнице заменить колесо
Онкологи обследовали жителей Белоглинского района
В Краснодарском крае пройдет цикл семинаров «День поля-2019»