В Кущевском районе легковушка слетела с дороги и опрокинулась

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-21T12:38:41+03:00

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На Кубани в районе 2 километра автодороги «подъезд к хутору Красный» 20 мая около 23:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 25-летняя девушка находилась за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21061». Она не справилась с управлением, допустила съезд с дороги и опрокидывание.

- У автоледи имелись признаки опьянения, но на предложение сотрудников Госавтоинспекции пройти медицинское освидетельствование девушка отказалась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии ее с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 20 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 21 ДТП, в которых 3 человека погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 7 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 6 были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU