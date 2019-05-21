ВТБ предлагает 9 способов взять ипотеку

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-21T12:41:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Ипотечный рынок в России, в том числе и на Кубани, характеризуется динамичным ростом. Банк ВТБ, как один из крупнейших игроков на рынке ипотечного кредитования страны, учитывает предпочтения и возможности всех слоев населения, предлагая разнообразные программы для улучшения жилищных условий. Итак, рассмотрим девять способов оформления ипотеки.

Зарплатные клиенты

Обладателям зарплатной «Мультикарты» ВТБ доступны специальные преференции при покупке жилья с использованием ипотечных средств. Процентная ставка составит 10,3% годовых, а сам процесс оформления и принятие решения – более быстрый и простой.

Люди дела

Программа «Люди дела» считается эксклюзивной на рынке банковских услуг. В рамках нее работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов, таможни, органов федерального и муниципального управления могут оформить ипотечный кредит со специальным дисконтом. На данный момент для них действует ставка от 10,2%.

Больше метров - ниже ставка

Для клиентов, предпочитающих просторное жилье, в банке действует программа «Больше метров – ниже ставка». При покупке квартиры от 65 кв.м. ставка будет равна 10,1%, а от 100 кв.м. - 9,7%.

Семейная ипотека 5%

Льготные условия доступны семьям при рождении второго и последующих детей с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 года. Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 5% годовых при покупке строящегося жилья на весь срок кредитования. Первоначальный взнос от 20%.

Военная ипотека

Кредит выдается в размере до 2,45 млн рублей на срок до 20 лет, при условии первоначального взноса от 15%. Процентная ставка составит 9,8%. Основным отличием от обычной ипотеки является то, что заемщиком выступает участник накопительно-ипотечной системы (НИС). Государство перечисляет на личный счет участника НИС индексируемые целевые взносы. Через три года накопленные целевые взносы можно использовать для первоначального взноса за квартиру, а для оплаты оставшейся суммы банк предоставляет кредит. Погашение кредита также будет производиться за счет целевых взносов, перечисляемых государством.

Победа над формальностями

Клиентам, которые хотят приобрести недвижимость в кредит или рефинансировать текущий c минимальным количеством документов и без справки о доходах, ВТБ предлагает специальную программу «Победа над формальностями». В рамках нее банк готов принять заявку только при предоставлении паспорта и СНИЛС. Ставка по программе 10,85% годовых для любого клиента. При этом минимальный размер первоначального взноса при покупке готового жилья составляет 40% от общей стоимости объекта, а строящегося – от 30%. Решение заемщик получает в течение нескольких часов. Договор заключается сроком до 20 лет.

Стандарт

Базовая ставка для всех остальных категорий заемщиков равна 10,6%. Размер ипотечного кредита составит от 500 тыс. рублей. Ипотека может быть выдана на 30 лет с первоначальным взносом от 15%.

Партнерские скидки

ВТБ работает с ведущими строительными компаниями региона разрабатывая совместные предложения для клиентов. Девелоперам это позволяет снижать стоимость квадратного метра, а банку – предлагать наиболее комфортную процентную ставку по кредиту. Поэтому, перед тем как приобрести квартиру в новостройке, рекомендуем уточнить у застройщика об условиях сотрудничества с ВТБ и возможных скидках.

Рефинансирование

Программа рефинансирования является главным и единственным инструментом, помогающей значительно снизить ставку по действующим кредитам, а также уменьшить сумму ежемесячного платежа или срок кредита. Минимальная ставка доступна сотрудникам муниципальных и госучреждений в рамках программы «Люди дела» - 10,1%, для зарплатных клиентов – 10,2%, для всех остальных – 10,5%. Сумма выдаваемого кредита не должна быть выше 85% от цены залоговой недвижимости. Для зарплатных клиентов Банка 90% от цены залоговой недвижимости. Для клиентов, предоставивших два документа для заявки, сумма кредита будет не более 60% оценочной стоимости залога.

Оформить заявку на ипотеку или получить более подробную информацию о действующих программах вы можете в ближайшем офисе ВТБ, по тел. 8-800-100-24-24 или на сайте vtb.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU