2019-05-21T13:37:39+03:00
Происшествия

В реках Мостовского района стабилизировался уровень воды

Объекты социальной инфраструктуры, элементы газо-, водо- и энергоснабжения функционируют в штатном режиме
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/agafonova_lubov31Фото: instagram.com/agafonova_lubov31
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- Уровень воды в реках Мостовского района сегодня утром стабилизировался и уже не достигает опасных отметок. Подтопленных придворовых территорий нет,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также специалисты восстанавливают частично поврежденный автомобильный мост через реку Рыбную из станицы Баговская в поселки Узловой и Бугунжа.

Объекты социальной инфраструктуры, элементы газо-, водо- и энергоснабжения работают в штатном режиме. 11 оценочных комиссий осматривают подтопленные придворовые территорий. К ликвидации последствий ЧП привлечены 173 человека и 53 единицы техники, в том числе от МЧС России - 23 человека и 7 единиц техники.

Напомним, 20 мая в Мостовском районе прошел сильный ливень. Дождь был с сильным ветром. Из-за большого количества осадков, уровень воды в реках резко поднялся до критических отметок. В станице Баговской был смыт пешеходный мост через реку Кизинка. Также поврежден и мост между станицей Баговской и поселком Узловым.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», из-за дождей 21 мая на реке Лаба и малых реках юго-восточной территории Краснодарского края ожидается повышение уровня воды местами с достижением опасных отметок.

Напомним, ранее губернатор взял на контроль ситуацию в Мостовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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