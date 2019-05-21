В Сочи спасатели помогли врачам добраться до больной по горной дороге

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-21T13:00:31+03:00

После оказания ей первой помощи, сотрудники МЧС транспортировали 76-летнюю женщину к машине и вывезли в город

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20 мая спасатели ЮРПСО МЧС России помогли добраться врачам в село Аибга Адлерского района. Они доставили медиков к пострадавшей.

Сообщение с просьбой помочь бригаде скорой поступило в спасотряд МЧС, так как машина врачей проехать по горной дороге к больной не могла.

- Спасатели на автомобиле повышенной проходимости доставили медиков к пункту назначения. После оказания ей первой помощи, сотрудники МЧС транспортировали 76-летнюю женщину к машине и вывезли из горной местности в город, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Сочи на дороге Большой Ахун 19 мая в 23:15 произошло дорожно-транспортное происшествие. На место аварии выехали спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Эвакуировали пострадавшую 20-летнюю сочинку, которая находилась в машине. Ее транспортировали из оврага на носилках.

ИСТОЧНИК KP.RU