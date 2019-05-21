В Лабинском районе злоумышленницы ограбили пенсионера

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-21T13:19:39+03:00

Они вытащили из его дома деньги и бытовую технику

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В дежурную часть Лабинского района обратился 91-летний житель станицы Зассовской. Он сообщил, что на него напали, а его дом обокрали.

Полицейские установили, что в дом заявителя вечером ворвались две неизвестные женщины и потребовали выдать им все деньги и ценности. Получив отказ, одна из злоумышленниц несколько раз ударила пожилого мужчину по голове. Нападавшие похитили 3,5 тысячи рублей, телевизор и скрылись в неизвестном направлении.

- Пенсионер запомнил, что на одной из женщин них были надеты красные брюки. Через несколько дней из дома заявителя пропала бытовая техника и пульт от похищенного ранее телевизора. Общая сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев и установили личности и местонахождение подозреваемых. Двух жительниц Мостовского района в возрасте 39 и 50 лет задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что 50-летняя подозреваемая ранее приезжала в станицу Зассовскую. Он знала, что на окраине проживает одинокий пожилой мужчина.

Злоумышленницы выпивали алкоголь, когда решили похитить у пенсионера деньги. Они пешком отправились из Мостовского в Лабинский район. Когда мужчина уснул, женщины вскрыли калитку, проникли в дом и напали на потерпевшего. Через несколько дней они вернулись в его дом, чтобы похитить пульт, а вместе с ним и микроволновую печь.

Все деньги они потратили на алкоголь.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 и частью 3 статьи 158 УК РФ (Грабеж, кража). Им грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU