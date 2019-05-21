2019-05-21T13:35:16+03:00
Общество

В Сочи переход на цифровое телевещание отметят фестивалем аэростатов

Он пройдет 24 мая в 18:00 в Олимпийском парке
Александра ПОДУШКО
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В Сочи переход на цифровое телевещание отметят фестивалем аэростатовВ Сочи переход на цифровое телевещание отметят фестивалем аэростатовФото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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В городе-курорте состоится красочный праздник, посвященный приближающемуся старту третьей волны перехода на цифровое эфирное телевещание. Фестиваль аэростатов пройдет 24 мая в 18:00 в Олимпийском парке.

- В рамках мероприятия установят двадцать воздушных шаров с логотипами федеральных телеканалов и «бабочкой», символом цифрового эфирного вещания. Высота аэростатов - 25 метров каждый. Также для гостей подготовили красочное световое шоу и зажигательный концерт популярной певицы Ёлки и группы Burito, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В мероприятии примут участие представители федеральных телеканалов, популярные российские артисты и волонтеры. Организаторы планируют, что зрителями воздушного шоу станут до 25 тысяч человек.

Напомним, жители Краснодарского края и еще 35 регионов России 3 июня окончательно откажутся от аналогового сигнала и будут бесплатно принимать в цифровом эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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