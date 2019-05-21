В Краснодаре 24 мая отметят День славянской письменности и культуры

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-21T13:51:16+03:00

Ожидается, что в Крестном ходе примут участие представители духовенства, общественности и молодежи краевого центра

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В Краснодаре 24 мая отметят День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этот день пройдет Крестный ход. Ожидается, что в нем примут участие представители духовенства, общественности и молодежи краевого центра.

- Все желающие пройдут от Свято-Екатерининского собора по улице Оржоникидзе, Красной, Постовой до Войскового Собора князя Александра Невского, где состоится праздничный молебен, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Крестный ход начнется в 11:00 часов. Сбор участников у Свято-Екатерининского собора в 10:30, он находится по адресу: Коммунаров, 52.

24 мая в Домах и Центрах культуры, парках и скверах, библиотеках краевой столицы пройдут мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU