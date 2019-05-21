2019-05-21T14:18:19+03:00
Происшествия

В Анапе сегодня искали бомбы на нескольких объектах

Злоумышленники сообщили, в частности, о минировании аэропорта и автовокзала
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по КраснодаруФото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодару
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Сегодня 21 мая 2019 года в Анапе поступили сообщения от неизвестных, которые сообщили о минировании аэропорта, автовокзала и нескольких торговых центров. На место выехали полицейские и сотрудники экстренных служб, а также кинологи. Из зданий были эвакуированы люди.

- Сообщение о минировании аэропорта не подтвердилось. В 13:00 воздушная гавань города-курорта возобновила работу в штатном режиме, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Также продолжается обследование городского автовокзала и торговых центров. Персонал и посетителей эвакуировали.

Стоит добавить, что такие же звонки о минировании транспортных и торговых объектов получили в Новороссийске и Геленджике. Здесь также была проведена эвакуация, а здания обследовали специалисты.

Автовокзал Анапы проверяют из-за сообщения о минировании.Максим ОСОКИН

Напомним, вечером 15 мая, волна эвакуаций прокатилась по всему Краснодару. Посетителей и персонал вывели из торговых центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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