В Анапе сегодня искали бомбы на нескольких объектах
Сегодня 21 мая 2019 года в Анапе поступили сообщения от неизвестных, которые сообщили о минировании аэропорта, автовокзала и нескольких торговых центров. На место выехали полицейские и сотрудники экстренных служб, а также кинологи. Из зданий были эвакуированы люди.
- Сообщение о минировании аэропорта не подтвердилось. В 13:00 воздушная гавань города-курорта возобновила работу в штатном режиме, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.
Также продолжается обследование городского автовокзала и торговых центров. Персонал и посетителей эвакуировали.
Стоит добавить, что такие же звонки о минировании транспортных и торговых объектов получили в Новороссийске и Геленджике. Здесь также была проведена эвакуация, а здания обследовали специалисты.
Автовокзал Анапы проверяют из-за сообщения о минировании.Максим ОСОКИН
Напомним, вечером 15 мая, волна эвакуаций прокатилась по всему Краснодару. Посетителей и персонал вывели из торговых центров.
ИСТОЧНИК KP.RU