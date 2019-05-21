Житель Новороссийска сообщил о минировании кафе

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-21T14:54:35+03:00

Теперь он проведет 1,5 года в колонии-поселении

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В Новороссийске суд приговорил местного жителя к сроку в колонии-поселении. 38-летнего Алексея Кожевникова признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

- Как следует из материалов дела, мужчина в ночь на 13 января 2019 года распивал спиртные напитки в кафе. Из-за его грубого поведения, руководство заведения приняло решение отказать в обслуживании. Разгневанный злоумышленник позвонил на номер 112 МБУ «Безопасный город» и сообщил, что в помещении кафе якобы находится взрывное устройство, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Суд, рассмотрев аргументы обвинения и приняв к сведению смягчающие обстоятельства, признал Алексея Кожевникова виновным. Мужчине назначено наказание в виде реального срока лишения свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также он возместил причиненный урон по гражданскому иску более чем на 8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU