2019-05-21T14:55:32+03:00
Общество

В Новороссийске водитель маршрутки дал сдачу сербскими динарами

Об этом рассказала жительница города-героя в соцсетях
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Вероника ЯнковичФОТО: Вероника Янкович
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Наши маршрутчики это воплощение Юлия Цезаря, который делал несколько вещей одновременно. Но в этот раз сноровка водителя его подвела. Девушка ехала на 14 маршрутке, отдала деньги за проезд, а водитель - сдачу. Только дома выяснилось, что на самом деле вместо рублей ей отплатили сербскими динарами.

- Вот так дают сдачу добросовестные водители маршрута 14, - пишет Вероника Янкович. - Два сербских динара, будьте внимательны.

Видимо, водитель-нумизмат перепутал динары с нашими 10-рублевыми монетами. По курсу один динар равен нашим 60 копейкам. Вместо 30 рублей, девушке заплатили 1 рубль 20 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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